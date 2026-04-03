Útfelújítási tervek a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérség vezetése folyamatosan dolgozik a helyi közutak állapotának javításán, így a Nagybakta–Gecse közötti útszakasz felújításának előkészítésén is – tájékoztatta a lakosságot

A városi tanács hivatalosan megkereste a Kárpátaljai Helyi Közutak és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat állami szervezetet. A szolgálat megbízott vezetője, Volodimir Sztadnik válaszlevelében megerősítette, hogy az út valóban felújításra szorul, és a kérést figyelembe veszik a 2026. évi helyi jelentőségű utak felújítási listájának összeállításakor.

Fontos feltétel azonban, hogy a kistérség részéről 1 millió 460 ezer hrivnya társfinanszírozás szükséges a projekt prioritásként való kezeléséhez. A társfinanszírozás kérdését a szakbizottság vizsgálja.

Babják Zoltán hangsúlyozta, hogy kiemelt prioritás a kistérség működőképességének biztosítása, a kommunális intézmények, hivatalok és vállalatok stabil működésének fenntartása, valamint az ország védelmi képességének támogatása.

A vezetés folyamatosan nyomon követi a helyzetet, és ígéri, hogy a lakosságot tájékoztatni fogja a további döntésekről.

