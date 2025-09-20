Útinfó: több utcát lezárnak vasárnap Ungváron

A Testnevelés és Sport Napja, valamint az Európai Sporthét rendezvényei kapcsán ideiglenesen korlátozzák a forgalmat Ungváron szeptember 21-én.

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint 10:00 és 19:00 óra között (k. i. sz.) lezárják az Olekszandr Dovzsenko utca egy részét (a Népi tértől a Zsupanatszka térig), valamint a Rákóczi Ferenc utcát.

A 7-es, 7D, 9-es, 14-es és 20-as buszjáratok a Mitna és a Szobranecka utcákon keresztül közlekednek. A lakosokat arra kérik, hogy vegyék figyelembe ezeket a változásokat, és válasszanak alternatív útvonalakat.

