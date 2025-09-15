Útjavítás a Huszti járásban
Befejeződtek az útjavítási munkálatok Száldobos (Szteblivka) és Mihálka (Krajnikovo) között a Huszti járásban – tájékoztat a Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat a Facebook-oldalán. Ez a szakasz a megnövekedett forgalom és a szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk miatt már jó ideje felújításra szorult.
A kivitelezők a kátyúzás után friss aszfaltbeton réteget fektettek le. Az új, egyenes útburkolat kényelmes és biztonságos közlekedést biztosít.
Ezzel párhuzamosan a Huszti járás egy másik, rövidebb útszakasza is megújult.
A közútkezelő szolgálat a továbbiakban is a legproblémásabb kárpátaljai útszakaszok javításán dolgozik.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat
