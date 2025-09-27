Útlezárások várhatók Ungvár központjában

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint szeptember 28-án útlezárások várhatók a város történelmi központjában. A közlekedési változás a görögkatolikus székesegyház környékén az Orosz Péter Pál boldoggá avatásának alkalmából tartott szertartás miatt szükséges.

Kijevi idő szerint 7.00 és 13.00 között lezárják az Olekszandr Duhnovics, a Lucskai Mihály és a Kapitulna (Káptalan) utcákat.

A városi tanács kéri az autósokat, vegyék figyelembe a változást.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács

Nyitókép: Ivan Zavidnyak