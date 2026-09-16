Üzemanyagot ivott egy kisgyermek az Ungvári járásban

Üzemanyagot tartalmazó palackból kortyolt egy 1 év 8 hónapos kisgyermek az Ungvári járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat szeptember 16-án.

Az édesanya elmondása szerint a gyermek az udvaron játszott, amikor talált egy csaknem üres üzemanyagospalackot, amelyből mintegy 10–15 milliliternyi folyadékot nyelt le. A helyszínre azonnal mentőt hívtak.

A mentők felmérték a gyermek állapotát, elvégezték a szükséges ellátást, majd előkészítették a szállításra. A kisgyermeket édesanyjával együtt a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet: ha egy gyermek véletlenül üzemanyagot, háztartási vegyszert vagy más ismeretlen folyadékot nyel le, nem szabad hánytatni, és házi módszerekkel sem ajánlott kezelni. Azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót, és ha lehetséges, meg kell őrizni a folyadék csomagolását vagy tárolóedényét, hogy azt megmutathassák az egészségügyi dolgozóknak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →