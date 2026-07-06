Vadállatok a határőrök kameráin

A Munkácsi Határőrszolgálat kamerái nap mint nap különleges felvételeket készítenek a Kárpátok gazdag élővilágáról. A határ menti erdei ösvényeken rendszeresen feltűnnek medvék, hiúzok, vaddisznók, sőt még apró mezei egerek is.

Az a Kárpátokban teljesített szolgálat nem csupán folyamatos éberséget kíván, hanem egyfajta természetfilmmé is válik a szolgálatot teljesítő határőrök számára. A távoli megfigyelőrendszerek folyamatosan rögzítik az erdő lakóinak mindennapjait, akik láthatóan zavartalanul közlekednek az államhatár közelében.

A felvételeken egy méltóságteljesen járőröző barnamedve, hangtalanul suhanó hiúzok, valamint családostul vonuló vaddisznók is feltűnnek.

Külön említést érdemel egy apró egér is, amely rövid időre a kamera látóterébe került. Bár mérete eltörpül a többi erdei lakó mellett, megjelenése ismét bebizonyította, hogy a természetben minden élőlénynek megvan a maga különleges pillanata.

A kárpáti magashegységben szolgálatot teljesítő határőrök számára a vadon élő állatok jelenléte a mindennapok természetes részévé vált, így a határvédelem mellett nap mint nap a régió páratlan természeti értékeinek is tanúi lehetnek.

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