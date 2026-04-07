Vádat emeltek az Ukrán Nemzeti Gárda két ezredese ellen
Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik helyi alakulatának volt parancsnokát és első helyettesét több millió hrivnya értékű, ténylegesen el nem végzett feladatok után járó kifizetések ügyében gyanúsították meg Dnyipro térségében – közölte az ukrán főügyészség.
A vizsgálat szerint a tisztségviselők 2025 márciusában jóváhagyták 164 katona részére a 2024 decembere és 2025 februárja közötti időszakra járó kiegészítő juttatások kifizetését, arra hivatkozva, hogy harci és különleges feladatokat – köztük szakaszszintű támpontok fenntartását – láttak el – számolt be róla a ZN.UA.
A nyomozás azonban megállapította, hogy a gyakorlatban nem dokumentálták ezeknek – a harci cselekményektől távoli térségben végzett – feladatoknak a tényleges végrehajtását.
Átlagosan minden katona 85–90 ezer hrivnyát (nagyjából 650 ezer forint) kapott három hónap alatt, az államot ért kár pedig meghaladta a 11,9 millió hrivnyát (90 millió forint), amit igazságügyi gazdasági szakértői vizsgálat is megerősített. A hatóságok közlése szerint a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítését már biztosították.
Az érintett ezredesek cselekményét az ukrán büntető törvénykönyv 425. cikkének (4) bekezdése alapján
a katonai szolgálattal kapcsolatos gondatlanságként minősítették, amely hadiállapot idején súlyos következményekkel jár.
A ZN.UA cikkében emlékeztet, hogy korábban Olga Resetilova, Ukrajna katonai ombudsmanja arról számolt be, hogy egy ukrán katonai egységbe mintegy kétezer, katonai szolgálatra alkalmatlan személyt mozgósítottak. Az ügyben jelenleg is vizsgálják, hogy a hibák a toborzóközpontoknál, az orvosi alkalmassági bizottságoknál vagy az alakulatoknál történtek-e.
