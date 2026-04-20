Változékony, helyenként zord tavaszi idő várható Kárpátalján

A héten változékony, igazi áprilisi időjárásra készülhetünk Kárpátalja területén. A sinoptik.ua előrejelzése szerint gyakran lesz felhős az ég, több alkalommal eső, helyenként jelentős csapadék és zivatar is kialakulhat. A hegyvidéken továbbra sem kizárt a havas eső és az éjszakai fagyok sem. A hőmérséklet a hét folyamán 0 °C és +16 °C között ingadozik.

A hét elején erősen felhős, időnként felszakadozó felhőzettel tarkított idő várható. Napközben többfelé alakulhat ki eső, helyenként akár jelentős mennyiségben, zivatarokkal kísérve. Az éjszakai hőmérséklet +5°C és +10 °C között alakul, míg a hegyvidéki területeken 0°C és +3 °C várható. Nappal általában +11°C és +16 °C közötti értékeket mérhetünk, a hegyekben +3°C és +8 °C lesz jellemző.

Április 21-én, kedden továbbra is felhős idő valószínű, átmeneti felszakadozásokkal. Éjszaka eső várható, a hegyekben havas eső is előfordulhat. Napközben elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hegyvidéki területeken hajnalban és reggel talaj menti fagyokra is számítani kell, akár 0°C és -2 °C -ig süllyed a levegő hőmérséklete. A nappali csúcsértékek +10°C és +15 °C között alakulnak.

Április 22-én változóan felhős, többnyire száraz idő ígérkezik, ugyanakkor hajnalban és reggel több helyen gyenge fagy is előfordulhat (0°C és -3 °C között). Napközben +10°C és +15 C várható.

Április 23-án éjszaka még csapadékmentes idő valószínű, napközben azonban ismét előfordulhat eső. Az éjszakai hőmérséklet 0°C és +5 °C között alakul, a hegyekben helyenként -3 °C is lehet. Nappal +11°C és +16 °C közötti értékek várhatók, a magashegységekben pedig +3°C és +8 °C körül.

Április 24-én számottevő csapadék nem várható. Az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek (0°C és +5 °C között, a hegyekben akár -3 °C), míg napközben +11°C és +16 °C közé melegszik a levegő.

Beregszászban enyhébb, de csapadékos idő várható

Beregszász térségében a sinoptik.ua adatai szerint a hét folyamán viszonylag enyhébb idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire +12°C és +16 °C között alakul, míg éjszaka +4°C és +8 °C közé hűl a levegő. Több napon is számítani lehet esőre, illetve záporokra, különösen a hét első felében.

A hegyvidéki Kőrösmező térségében jóval hűvösebb időre kell készülni. A hét során a nappali maximumok jellemzően +10 °C körül alakulnak, míg az éjszakai minimumok akár -3 °C -ig is csökkenhetnek. A csapadék itt gyakran havas eső vagy nedves hó formájában is megjelenhet, különösen a magasabban fekvő területeken.

Összességében tehát igencsak szeszélyes, változékony tavaszi idő várható a héten Kárpátalján, ezért érdemes rétegesen öltözködni, és felkészülni a gyors időjárás-változásokra.

