Változnak a jogosítványok kiadásának szabályai Ukrajnában

Az ukrán kormány módosította a vezetői engedélyek kiadására vonatkozó szabályokat. A jövőben a jogosítványok érvényességi ideje a jármű kategóriájától függ.

Az új szabályok szerint a motorkerékpárokra és személygépkocsikra (A1, A, B, B1, BE kategória) kiadott vezetői engedélyek 15 évig, míg a teher- és személyszállító járművekre (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, T kategória) szóló jogosítványok 5 évig lesznek érvényesek.

A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok újbóli bevezetését követően a jogosítvány megújításakor az egészségi állapot rendszeres ellenőrzése is a járművezetés feltételévé válik. A hivatásos, áruszállítást vagy személyszállítást végző járművezetőknek ötévente kell majd megújítaniuk vezetői engedélyüket, kötelező orvosi vizsgálat mellett.

A kormány hangsúlyozta, hogy a korábban kiállított, jelenleg érvényes vezetői engedélyek a rajtuk feltüntetett lejárati időig továbbra is használhatók. A jogosítvány cseréjekor – akár ötévente, akár tizenöt évente – nem kell ismételten vezetői vizsgát tenni.

Az új szabályozás a hivatalos kihirdetés napján lép hatályba.

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