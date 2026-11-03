Változott a gázóraállás bejelentésének módja Ukrajnában

A Naftohaz tájékoztatása szerint már nem lehet Viber-chatboton keresztül továbbítani a gázóraállást. A szolgáltatás helyét a „Kub” mobilalkalmazás vette át, de a fogyasztók más módokon is bejelenthetik a mérőóra adatait.

Az ukrajnai gázfogyasztóknak minden hónap 5-éig, tehát legközelebb november 5-ig kell közölniük a gázóra aktuális állását. Ennek azért van jelentősége, mert a határidőre bejelentett adatok alapján a szolgáltató pontosabban tudja kiszámítani a felhasznált földgáz mennyiségét és kiállítani a számlát.

A változásra azután derült fény, hogy egy fogyasztó a Naftohaz közösségi oldalán jelezte: korábban kényelmesen tudta továbbítani a mérőóra adatait Viber-üzenetben, erre azonban már nincs lehetősége. A gázszolgáltató megerősítette, hogy a GASUA chatbotokon keresztüli óraállás beküldését megszüntették. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat a „Kub” mobilalkalmazásba helyezték át, amelynek valamennyi funkciója ingyenesen használható.

Milyen módokon lehet még bejelenteni a gázóraállást?

A chatbotok megszűnése ellenére több lehetőség is rendelkezésre áll a mérőóra adatainak továbbítására. A fogyasztók az alábbi módokon jelenthetik be az aktuális értékeket:

a Naftohaz online ügyfélfiókján keresztül;

a vállalat weboldalán, regisztráció nélkül, a személyes számlaszám és a számlatulajdonos vezetéknevének első három betűje megadásával;

SMS-ben;

a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, ahol szóban is bediktálhatják az adatokat.

A vállalat a beérkezett mérőóraállásokat a hónap első napjára rögzíti, így egységesen tudja vezetni a fogyasztási adatokat.

Újabb szolgáltatásokkal bővült a „Kub” alkalmazás

A korábban kizárólag gázszolgáltatással kapcsolatos ügyintézésre használható „Kub” alkalmazás funkciói is bővülnek. Az újítás egyelőre Kijev, Lemberg, Harkiv, Odessza és Dnyipro lakosait érinti: az érintett városokban a felhasználók a kiválasztott címhez más közüzemi szolgáltatásokat is hozzáadhatnak.

Ennek köszönhetően az alkalmazáson keresztül már nemcsak a földgázért, hanem az áramért, a fűtésért és a meleg vízért is lehet fizetni.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →