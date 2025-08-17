Változtak a használt autók értékesítésének szabályai Ukrajnában

Egyszerűsítették a használt autók kereskedelmét Ukrajnában – erről Tarasz Melnicsuk, az Ukrán Legfelső Tanács képviselője tájékoztatott a Telegramon.

Az új szabályok értelmében a kereskedések mentesülnek a forgalomba helyezett járművek értékesítéséhez szükséges újbóli nyilvántartásba vétel kötelezettsége alól. Ez azt jelenti, hogy a gépjárművek kis- és nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozók előzetes tulajdonosváltás nélkül értékesíthetik az autókat.

Korábban egy autó legális továbbértékesítéséhez a kereskedéseknek először a saját nevükre kellett beregisztrálniuk a járművet, ami felesleges anyagi költségekkel és többleterőfeszítésekkel járt.

Az újítás segít a bürokrácia csökkentésében, a járművek értékesítése pedig gyorsabbá válik.

Az Autoconsulting portál tájékoztatása szerint az elmúlt hónapban az ukrán autópiac több mint 22 ezer külföldről importált használt személygépkocsival bővült. A legnagyobb kereslet a benzines autók iránt mutatkozott, ezt követték az elektromos, majd a dízel autók. A hibrid és gázüzemű járművek kevésbé népszerűek a vásárlók körében.

Kárpátalja.ma