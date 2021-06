Változtak az Ukrajnába való beutazás szabályai

A mai naptól változtak az Ukrajnába való belépés feltételei – adta hírül Magyarország Beregszászi Konzulátusa Facebook-oldalán június 9-én.

A bejegyzés szerint az Ukrán Miniszteri Kabinet 2021.06.02. kelt №583 sz. módosító rendelete értelmében a külföldi és hontalan személyeknek határátlépéskor rendelkezniük kell biztosítással (COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítás) és az alábbiak egyikével:

• COVID-19 PCR teszt negatív eredménye (mely a határátlépés pillanatában 72 óránál nem régebbi);

• SARS-CoV-2 koronavírus antigénjének kimutatására alkalmas gyorsteszt negatív eredménye (mely a határátlépés pillanatában 72 óránál nem régebbi);

• COVID-19 védőoltás elvégzését igazoló, angol nyelven kiállított vagy angol fordítással ellátott dokumentum.

Ez utóbbi esetén a konzulátus azt javasolja, hogy a magyar védettségi plasztikkártya mellett minden esetben legyen meg az “Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról / Certificate of SARS-CoV-2 vaccination” kétnyelvű vagy ennek csak angol verziójú megfelelője, mely tartalmazza a 2. oltás dátumát (kivéve Janssen) is és típusukat is.

Az elfogadott oltások típusa:

Pfizer

AstraZeneca

Covishield

Janssen

Moderna

Sinopharm/BIBP

Sinovac

A jóváhagyott vakcinák a WHO dokumentumában foglaltak szerint lettek meghatározva.

https://extranet.who.int/…/Status%20of%20COVID-19…

Kárpátalja.ma