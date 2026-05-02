Új alkotmányt dolgozna ki Lengyelországnak a lengyel elnök

Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki – jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő.

A szóvivő a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: az elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.

Az alaptörvényt politikai konszenzussal kell kidolgozni – húzta alá Leskiewicz.

Fontosnak nevezte, hogy a tervezet kidolgozásakor „különféle nézeteket és véleményeket” ütköztessenek össze. A közös munka eredményeként megfogalmazott projektet pedig a parlamentnek kell majd jóváhagynia, és a megerősítéséhez népszavazás is szükséges – utalt a szóvivő a lengyel jogrendre.

A tervezetet Karol Nawrocki hivatali idejének végéig, 2030-ig dolgoznák ki – jelezte Leskiewicz. Felidézte: az új alkotmány kidolgozását az elnök már a beiktatásakor, tavaly augusztusban kilátásba helyezte.

Tusk nem támogatja

Az elnöki szóvivő által bemutatott kezdeményezést azonnal elutasította Donald Tusk kormányfő, aki vasárnap az X-en azt írta:

„Karol Nawrocki úr bejelentette, hogy egy új alkotmányon fog dolgozni. Azt javaslom, hogy kezdje a munkát a jelenlegi betartásával.”

Krzysztof Gawkowski kormányfőhelyettes kijelentette: az ő frakciója, a kormánykoalíciós Baloldal nem fog együttműködni az államfővel és az ellenzéki pártokkal az új alkotmány témájában, mert ez „nem volna összhangban a baloldali és a demokratikus értékekkel”.

Nawrocki kezdeményezése az alkotmány most vasárnap ünnepelt napjához kötődik, amikor az első korszerű, demokratikus európai alaptörvény, a lengyel alkotmány 1791. május 3-án történt elfogadására emlékeznek. Világviszonylatban ez volt a második demokratikus, írott alaptörvény az 1787-ben elfogadott amerikai alkotmány után.

A jelenlegi alkotmányt a lengyel parlament két házának együttes ülésén hagyták jóvá 1997 áprilisában, elfogadását egy hónappal később népszavazáson erősítették meg.

Az alaptörvényt a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság az előző években többször elavultnak és „posztkommunistának” minősítette. Tusk viszont úgy látja: a jelenlegi alkotmány a demokrácia alapköve, és az esetleges problémák csak az alkotmányos előírások be nem tartásából erednek.

Lengyelországban minden alkotmánymódosításhoz kétharmados többségre van szükség a törvényhozásban. Ezzel a jelenlegi kormánykoalíció nem rendelkezik, az ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki pedig csak széles parlamenti konszenzus útján vagy népszavazáson valósíthatná meg kezdeményezését.

Egy új alaptörvény elfogadását legutóbb Andrzej Duda előző elnök kezdeményezte 2017-ben, szintén az alkotmány napja alkalmából.

Az ügyben Duda népszavazási indítványt tett a parlamenti felsőházban, amely azonban a 2018 júliusában megtartott szavazáson elvetette a kezdeményezést.

