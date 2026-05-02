A 3 legjobb kullancsriasztó növény

A vérszívók a kertben is megjelenhetnek, de ezeket a kullancsriasztó növényeket messziről elkerülik.

A kellemes tavaszi idő nemcsak nekünk, hanem a kullancsok számára is ideális, így ezek az apró élősködők ilyenkor különösen aktívak. Ráadásul nemcsak az erdőben jelentenek veszélyt, a saját kertünkben is könnyen összeszedhetjük őket. Jó hír viszont, hogy néhány illatos növény természetes módon is segíthet csökkenteni a kockázatot.

Kullancsriasztó növények

Mivel a kullancsok különféle betegségek terjesztői is lehetnek, éppen ezért fontos, hogy tudatosan védekezzünk ellenük. Ezek az élőlények elsősorban a szaglásuk és a környezet páratartalma alapján tájékozódnak. Az erős illóolajokat kibocsátó növények azonban megzavarhatják ezt a rendszert: számukra az intenzív illatok ugyanis kifejezetten taszítóak.

Levendula: Amellett, hogy dekoratív és nyugtató hatású növény, a kullancsok egyik fő ellensége is. Illóolajai – különösen a linalool – kifejezetten zavaróak számukra. Előnye, hogy kevés gondozást igényel, jól bírja a napsütést, és a kullancsszezonban virágzik. Ráadásul más rovarokat, például szúnyogokat és legyeket is távol tarthat.

Rozmaring: Erőteljes illata miatt szintén hatékonyan segíthet a kullancsok távol tartásában, intenzív illóolajai miatt ugyanis a paraziták messziről elkerülik. Érdemes a bejárat vagy a terasz közelébe ültetni, és időnként megdörzsölni a leveleit, hogy még több illóanyag szabaduljon fel.

Menta: Különösen a macskamenta hatékony fegyver a kullancsok ellen. Nepetalakton nevű vegyülete ugyanis egyes kutatások szerint kifejezetten erős rovarriasztó hatású. Fontos tudni, hogy gyorsan szaporodik, ezért folyamatos gondozást igényel. Emellett a méheket is vonzza, így nem ajánlott közvetlenül a terasz mellé ültetni.

Hova ültessük őket a hatékony védelemért?

Sokan ott hibáznak, hogy ezeket a növényeket csak a terasz közelében helyezik el. A kullancsok azonban jellemzően a kert széléről, magas fűből és bokros területekről érkeznek. Érdemes ezért:

a kerítés mentén;

kerti utak mellett;

játszó- és pihenőhelyek körül; illetve

árnyékos, nedvesebb részeken bevetni őket.

Forrás: hazipatika.com

