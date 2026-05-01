Autódaruval ütközött és kisiklott a Kijev–Ungvár személyvonat 

Vasúti baleset történt a Lemberg megyei Sztrij közelében május 1-jén. A Kijev–Ungvár személyvonat egy autódaruval ütközött, amely a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be a Telegramon.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint az ütközés következtében a vonat kisiklott. A mozdonyvezető a helyszínen életét vesztette, míg segédje súlyos sérülésekkel került kórházba. Az autódaru vezetőjét szintén kórházban ápolják.

A jelentések szerint a vonat utasai nem sérültek meg.

A vasúttársaság közlése alapján az elhunyt mozdonyvezető korábban a fronton szolgált, majd leszerelése után tért vissza munkájához.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

