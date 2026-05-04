Vasúti fejlesztésekről egyeztettek Kárpátalján

A vasúti infrastruktúra átfogó modernizációjáról egyeztettek a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatásban tartott tanácskozáson május 2-án. A megbeszélésen a vasúti közlekedés fejlesztésének stratégiai irányairól volt szó.

A találkozó egyik központi témája a keskeny nyomtávú vasúthálózat bővítése volt, amely fontos lépés lehet az ukrán vasúti rendszer európai integrációja felé. A prioritást élvező szakaszok között szerepel a Királyháza–Huszt, az Ungvár–Perecseny, valamint Csaptól a szlovák határig vezető vasútvonal fejlesztése. Emellett szó esett egy Husztot a román határral összekötő útvonal kialakításának lehetőségéről is

A résztvevők tárgyaltak a Romániával való vasúti összeköttetés helyreállításáról is, különös tekintettel a Taracköz és Terebesfejérpatak térségére. Emellett új nemzetközi járatok indításának lehetőségét is megvizsgálták. A tájékoztatás szerint a román fél érdeklődést mutat a közlekedési folyosók fejlesztése iránt, ami új lehetőségeket teremthet a logisztika, a kereskedelem és a turizmus területén Ukrajna és az Európai Unió között.

A tanácskozáson kiemelték a menet közbeni határ- és vámellenőrzés bevezetésének fontosságát is. Az elképzelések szerint ez jelentősen csökkenthetné a nemzetközi vonatok menetidejét, és kényelmesebbé tehetné az utazást.

A megyei vezetés hangsúlyozta: a háborús helyzet ellenére az infrastruktúra fejlesztése továbbra is az állami prioritások közé tartozik, ezért a régióban a jövőben több nagyszabású beruházás megvalósítását tervezik.

