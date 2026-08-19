Kinevezte az új védelmi minisztert az ukrán parlament

Jevhen Hmarát nevezte ki szerdán Ukrajna új védelmi miniszterévé a kijevi parlament – jelentették vezető ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A törvényhozás szerdai plenáris ülésén a képviselők nagy többséggel, 312 igen és 2 nem szavazattal, 20 tartózkodás mellett Jevhen Hmarát választották meg Ukrajna új honvédelmi miniszterévé. Hmara korábban részt vett az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) harci és különleges műveleteiben a keleti országrészben, idén júliusig pedig megbízott vezetőként a szolgálat élén állt.

Július 17-én Volodimir Zelenszkij elnök javaslatára a kormány a honvédelmi tárca ideiglenesen megbízott miniszterévé nevezte ki. Posztján a korábbi tárcavezetőt, Mihajlo Fedorovot váltotta, akinek a leváltása ellen hetek óta tüntetnek Kijev és több más ukrajnai nagyváros utcáin.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Ukrán Elnöki Hivatal)

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