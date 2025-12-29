Vélhetően ittas sofőr okozott balesetet Ungváron

Közlekedési balesetet okozott, majd elhagyta a helyszínt egy sofőr Ungváron – közölte a Kárpátalja megyei rendőrség Facebook-oldalán december 28-án.

A rendőrséghez érkezett bejelentés szerint az ungvári Andrij Palaj utcában egy Honda márkájú autó sofőrje összeütközött egy Volkswagen márkájú járművel, majd elhagyta a helyszínt.

A járőrök a Dvorzsaka utcában megtalálták az elkövetőt, aki menekülés közben kidöntött egy villanyoszlopot. A sofőr erősen ittas állapotra utaló jeleket mutatott, azonban megtagadta a vizsgálatot. A felszólítás ellenére megpróbálta elhagyni a helyszínt, de a rendőrök letartóztatták.

Kárpátalja.ma