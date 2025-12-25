Véradási jótékonysági akcióhoz csatlakoztak a kárpátaljai rendőrök

A Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrfőkapitányság munkatársai jótékonysági véradási akcióban vettek részt, amelynek célja az ukrán biztonsági és védelmi erők, valamint a sürgős orvosi ellátásra szoruló civilek vérkészletének biztosítása volt.

A véradást a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás bázisán szervezték meg.

A rendőrök hangsúlyozták: tisztában vannak az ilyen kezdeményezések fontosságával, és kiemelték, hogy az önkéntes véradás valódi és hatékony hozzájárulás az emberi életek megmentéséhez.

Kárpátalja.ma