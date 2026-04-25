Véradó napot tartanak Munkácson

A Munkácsi Szent Márton Kórház véradó napot rendez április 28-án 9 órai kezdettel. Az egészségügyi intézmény arra kéri a lakosokat, hogy minél többen vegyenek részt a véradásban.

hogy a véradás azért fontos, mert hozzájárul az életmentéshez. Szükséges a betegek számára műtétek, sérülések vagy súlyos állapotok után is. Minden egyes véradás létfontosságú lehet azok számára, akiknek azonnali segítségre van szükségük.

Donor lehet minden 18 éves vagy annál idősebb, legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt, akinek nincs akut vagy súlyos krónikus betegsége. Ugyanakkor vannak ideiglenes ellenjavallatok, különösen korábbi betegségek, műtétek, bizonyos gyógyszerek szedése, illetve kizáró ok lehet a nemrégiben készített tetoválás vagy piercing is.

A véradás előtt minden önkéntes kötelező orvosi vizsgálaton esik át.

Az esemény a következő címeken kerül megrendezésre: Hrusevszkij utca 29. (diagnosztikai központ) és A. Novak utca 8-13. (fekvőbeteg osztályok).

További információért hívja a 067 825 2225 vagy a 095 825 2225 telefonszámot.

