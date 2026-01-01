A Vérkében landolt egy autó Beregszászban

Közúti balesetről számolt be a beregszászi mentőszolgálat január 1-jén. A havas úton egy sofőr elvesztette uralmát a járműve felett és a Vérkébe sodródott.

A mentőszolgálat a baleset részleteiről nem közölt bővebb információt, ugyanakkor fokozott óvatosságra inti a lakosságot.

– A havazás miatt az utak csúszóssá váltak, a látási viszonyok romlottak, így jelentősen megnőtt a közlekedési balesetek kockázata. Csökkentsék a sebességet, tartsanak megfelelő követési távolságot, kerüljék a hirtelen manővereket, ne siessenek – az élet fontosabb néhány percnél – írták.

Kárpátalja.ma