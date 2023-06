Veszélyes kártevőt hoztak be Törökországból Ukrajnába

Paradicsommolyokat találtak egy 21 689 tonna paradicsomszállítmányban Odesszában -tudatta június 1-én az agronews.ua internetes hírportál.

Az Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat tájékoztatása szerint a szállítmány Törökországból érkezett Ukrajnába, azonban az ellenőrzés során a zöldségek között nagy számban találtak paradicsommolyokat.

A rakományt feltartóztatták és visszaküldték Törökországba.

A paradicsommoly (Tuta absoluta) egy Dél-Amerikából származó, jelentős kártevő. Több megnevezése is elterjedt: amerikai paradicsomlepke, paradicsom levélbányász, amerikai paradicsomdaráló. A lepke – kifejlődése bármelyik szakaszában – károsíthatja a növényeket, a csírázás kezdetétől a növény teljes eléréséig. A paradicsom mellett ártalmas lehet a padlizsán, a paprika, a burgonya és a Solanaceae családba tartozó más növények számára is. A kártevő hernyói berágják magukat a termésekbe, és ezzel eladhatatlanná teszik azokat, akár 50–100%-os terméshozam-kiesést is okozhatnak – tudatta a Kárpátalja.ma.

