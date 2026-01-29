Veszélyre figyelmeztetik a hegyi túrázókat

Hópárkányok kialakulása miatt a hegyimentők figyelmeztető táblákat helyeztek el a magaslati útvonalakon, és arra kérik az embereket, hogy ne merészkedjenek veszélyes területekre.

A veszélyes jelenség főként a Szvidovec-gerincen alakult ki.

A hegyvonulat egyes részein nagy, túlnyúló hópárkányok alakultak ki, amelyek alatt a hó instabillá válik, és akár előre látható jelek nélkül hirtelen leszakadhat – ez közvetlen életveszélyt jelent a túrázók számára.

A szakértők ezért felszólítják a kirándulókat, hogy ne lépjenek rá a hópárkányokra, és lehetőleg kerüljék el a veszélyes gerincszakaszokat.

