Veszettség miatt rendeltek el karantént egy kárpátaljai településen

Karanténintézkedéseket vezettek be a Técsői járásban található Bustyaházán, miután egy kóbor macskánál veszettséget igazoltak – közölte a Técsői Járási Katonai Közigazgatás.

Az eset október 13-án történt. A macska megharapta egy helyi férfi lábát, amikor az megpróbálta elzavarni. Az állatot befogták és szállítóketrecbe zárták, ám néhány nappal később elpusztult.

A Técsői Járási Állatorvosi Kórház szakemberei október 17-én mintát vettek az állattól, és elküldték a vizsgálatokat végző Kárpátaljai Regionális Állategészségügyi Laboratóriumba, ahol megerősítették a veszettség vírusának jelenlétét.

A hatóságok azonnal karantént rendeltek el Bustyaházán, és elfogadták a fertőzésgóc felszámolására vonatkozó intézkedési tervet. Ennek részeként megkezdik a háziállatok kötelező beoltását, valamint fokozzák az ellenőrzést a kóbor állatok felett.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma