Veszettség miatt karantén van érvényben Csapon
Karanténkorlátozásokat vezettek be Csap városában egy macska igazolt veszettsége miatt. Az erről szóló döntést az Ungvári Járási Állami Közigazgatás Vészhelyzeti Járványvédelmi Bizottsága soron kívüli ülésén hozták meg.
A karantént 2026. január 26-ig rendelték el. Ez idő alatt Csapon minden állat kötelező vizsgálaton esik át a feltételezett veszettség azonosítása érdekében.
Szürte, Dimicső és Szalóka községek veszélyeztetett zónába, míg Rát és Nagydobrony települések megfigyelési zónába kerültek.
A járványvédelmi intézkedések előírják minden olyan állat beoltását Csapon, amelyeket korábban nem oltottak be veszettség ellen. A karantén időtartama alatt tilos az állatokat kivinni a karanténzónából.
A lakosokat arra kérik, hogy legyenek óvatosak, kerüljék a kóbor állatokkal való érintkezést, és ha gyanús tüneteket észlelnének a házi kedvenceiken, azonnal értesítsék az állatorvosi szolgálatot.