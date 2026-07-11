Veterán katona és két eltűnt rendőr családja kapott lakást Ungváron

Lakást kapott egy veterán katona, valamint két eltűnt kárpátaljai rendőr családja Ungváron – közölte az Ungvári Városi Tanács a Facebook-oldalán július 10-én.

A városi önkormányzat tájékoztatása szerint Volodimir Fialkovszkij veterán az 53. önálló gépesített dandár kötelékében szolgált. Két rendőr, Mikola Petreckij és Andrij Iljuk, családjai szintén lakáshoz jutottak. Mindketten a rendőrség „Sztrileckij” elnevezésű harci egységében teljesítettek szolgálatot, jelenleg eltűntként tartják őket nyilván.

A lakásokat a katonák és családtagjaik támogatását célzó megyei program keretében biztosították, amelyet a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 2022 óta működtet.

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