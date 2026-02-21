Viberen is keresik a véradókat Kárpátalján

Amikor sürgősen vérre van szükség, az idő kulcsfontosságúvá válik. Ezért a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás Viber-közösséget hozott létre „Donort keresünk: Ungvár” névvel, ahol a donorok és a segítségre szorulók gyorsan megtalálhatják egymást.

A közösség összegyűjti az összes aktuális vérigényt Ungváron és a megyében. Ez lehetővé teszi, hogy elkerüljék a kaotikus kereséseket a közösségi hálózatokon. Itt minden szükséges információ egy helyen elérhető.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a résztvevők telefonszáma rejtve van a többi felhasználó előtt – csak a név jelenik meg, ami biztosítja a titoktartást.

A közösséghez ITT lehet csatlakozni.

A vérátömlesztő állomás arra kéri a megye lakosait, hogy csatlakozzanak és hívják meg barátaikat is, mert minden adományozás esélyt jelenthet valakinek az életre.

Kárpátalja.ma