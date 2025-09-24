Vida Lászlót nevezték ki a beregszászi konzulátus élére
Kijevben átvette konzuli működési engedélyét Vida László, aki ezentúl Magyarország Beregszászi Konzulátusát vezeti – olvasható Ukrajna Külügyminisztériuma Diplomáciai Hivatalának Facebook-oldalán.
A konzuli jogban exequaturnak nevezett felhatalmazást az állami diplomáciai hivatal igazgatóhelyettese, Szvitlana Krisza nyújtotta át szeptember 24-én. Az ünnepélyes eseményen részt vett Magyarország ukrajnai nagykövete, Heizer Antal is.
Magyarország Beregszászi Konzulátusát mindeddig Gyebnár István ideiglenes ügyvivő vezette.
Forrás: Facebook/Ukrajna Külügyminisztériumának Diplomáciai Hivatala