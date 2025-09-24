Vida Lászlót nevezték ki a beregszászi konzulátus élére

Marcsák Gergely Közélet

Kijevben átvette konzuli működési engedélyét Vida László, aki ezentúl Magyarország Beregszászi Konzulátusát vezeti – olvasható Ukrajna Külügyminisztériuma Diplomáciai Hivatalának Facebook-oldalán.

A konzuli jogban exequaturnak nevezett felhatalmazást az állami diplomáciai hivatal igazgatóhelyettese, Szvitlana Krisza nyújtotta át szeptember 24-én. Az ünnepélyes eseményen részt vett Magyarország ukrajnai nagykövete, Heizer Antal is.

Magyarország Beregszászi Konzulátusát mindeddig Gyebnár István ideiglenes ügyvivő vezette.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrajna Külügyminisztériumának Diplomáciai Hivatala