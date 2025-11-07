Viktor Mikita Kárpátalján – a fejlesztési kérdések középpontban

Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője ismét munkalátogatáson tartózkodik Kárpátalján. Ezúttal november 7-én érkezett megyénkbe. A megbeszélések középpontjában a megye gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlesztése áll.

A látogatás fő célja, hogy felmérjék és tovább bővítsék a határátkelőhelyek infrastruktúráját, valamint egyeztessenek a térségben megvalósuló beruházási projektekről és az ország gazdasági működése szempontjából kiemelt vállalatok Kárpátaljára történő áthelyezéséről.

Kiemelt figyelmet kapott az ipari parkok fejlesztésének állami támogatása, valamint a gyermekek számára létrehozandó sport- és szabadidős infrastruktúra bővítése.

Nyitókép: Viktor Mikita/Facebook

Kárpátalja.ma