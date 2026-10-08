Gomba helyett páncéltörő aknát találtak Gut közelében
Második világháborúból származó robbanóeszközre bukkant egy helyi lakos gombászás közben a Beregszászi járásban, Gut közelében.
A férfi az erdőben gyűjtött gombát, amikor gyanús tárgyat észlelt. Nem nyúlt hozzá, azonnal értesítette a katasztrófavédelmet.
A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy második világháborús páncéltörő aknáról van szó. A robbanótestet a biztonsági előírásoknak megfelelően megsemmisítették.
Forrás: Facebook/ГУ ДСНС України у Закарпатській області
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