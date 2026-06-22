Villám csapott le egy turistacsoport közelében a Kárpátokban

Segítségnyújtásra volt szükség egy turistacsoport számára a Kárpátokban, miután a feltételezések szerint villámcsapás közelében tartózkodtak egy hegyi túra során – írja a mukachevo.net internetes hírportál.

Az incidens következtében egy csernyivci nő rosszul lett, ezért hegyimentők és egészségügyi szakemberek beavatkozására volt szükség.

Az eset június 21-én történt Ivano-Frankivszk megyében, a Spici-hegy közelében. A riasztás egy mobilalkalmazáson keresztül érkezett a mentőszolgálathoz. A 23 fős turistacsoporthoz a Zaroszljak-hegyimentő állomás munkatársai vonultak ki. A sérült egy 1980-ban született csernyivci nő volt, akinek állapotát a mentők kielégítőnek minősítették, ugyanakkor orvosi vizsgálatot tartottak szükségesnek.

A hegyimentők a nőt a turistacsoporttal együtt a Zaroszljak oktatási és sportközpontba kísérték, ahol átadták őt az egészségügyi személyzetnek.

A katasztrófavédelem ismételten arra figyelmeztette a hegyekbe indulókat, hogy indulás előtt mindig tájékozódjanak az időjárási előrejelzésekről. Zivatar esetén a lehető leghamarabb el kell hagyni a nyílt területeket, valamint kerülni kell a hegycsúcsokon és gerinceken való tartózkodást.

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