Visszaeső bűnöző lopott kerékpárt Ungváron

A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy büntetett előéletű férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta egy kisfiú kerékpárját Ungváron – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint az eset augusztus 8-án történt a város egyik üzletének közelében. A 11 éves fiú leparkolta biciklijét egy állatkereskedés közelében, majd bement a boltba. Ekkor egy látszólag ittas férfi ellopta a gyerek kerékpárját, majd eltűnt a helyszínről.

A rendőrök a nyomozás során azonosították az elkövetőt. A tettes egy 36 éves ungvári lakos, aki nemrég szabadult a börtönből, ahol rablás miatt töltötte büntetését.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A tolvaj akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség