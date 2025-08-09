Visszaeső bűnöző lopott kerékpárt Ungváron
A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy büntetett előéletű férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta egy kisfiú kerékpárját Ungváron – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint az eset augusztus 8-án történt a város egyik üzletének közelében. A 11 éves fiú leparkolta biciklijét egy állatkereskedés közelében, majd bement a boltba. Ekkor egy látszólag ittas férfi ellopta a gyerek kerékpárját, majd eltűnt a helyszínről.
A rendőrök a nyomozás során azonosították az elkövetőt. A tettes egy 36 éves ungvári lakos, aki nemrég szabadult a börtönből, ahol rablás miatt töltötte büntetését.
Az ügyben büntetőeljárás indult. A tolvaj akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség