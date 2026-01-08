Visszaeső drogdílert fogtak el Munkácson

A munkácsi rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói felszámoltak egy kábítószer-értékesítési csatornát, és őrizetbe vettek egy 34 éves helyi lakost, aki metamfetamin terjesztésével foglalkozott – számolt be róla a rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint az elfogott férfi nem ismeretlen a rendvédelem előtt: korábban már felelősségre vonták kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az előzetes információk alapján a gyanúsított a tiltott szert „kézből kézbe” módszerrel adta tovább, kizárólag megbízható, állandó vevőkörének.

A rendőrök bírói engedéllyel házkutatást tartottak a férfi lakóhelyén, ahol előre kimért, értékesítésre kész metamfetamint találtak. Az akció során összesen mintegy húsz csomagot foglaltak le, amelyeket bizonyítékként csatoltak az ügyhöz.

A gyanúsítottat az Ukrán Büntetőeljárási Törvénykönyv 208. cikke alapján őrizetbe vették, majd ideiglenes fogdába szállították.

Az ügyben büntetőeljárás indult az Ukrán Büntető Törvénykönyv 307. cikkének 2. bekezdése alapján, amely a kábítószerek ismételt, illegális értékesítésére vonatkozik. Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, a férfit 6-tól 10 évig terjedő szabadságvesztés, valamint vagyonelkobzás is fenyegeti.

Kárpátalja.ma