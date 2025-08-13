Berlinbe utazott az ukrán elnök

Már Berlinben tartózkodik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol az európai vezetők egy Németország által szervezett virtuális találkozón vesznek részt Donald Trump amerikai elnökkel, két nappal azelőtt, hogy Trump Alaszkában találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be a Reuters.

A találkozó magyar idő szerint három órakor kezdődött meg, Volodimir Zelenszkij a megérkezést követően előbb kezet rázott Friedrich Merz német kancellárral, majd elvonultak tárgyalni.

A diplomáciai eseményekhez kapcsolódik, hogy a közelgő alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítésének részeként kedden telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Tammy Bruce amerikai külügyi szóvivő közlése szerint a két miniszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján a pénteki találkozó céljaként azt jelölte meg, hogy az amerikai elnök jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, és hozzátette, hogy Donald Trump a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez „mély tisztelettel” viszonyul.

Forrás: hirado.hu