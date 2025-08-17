Zelenszkij újabb oroszellenes szankciókat vezetett be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új szankciókat vezetett be, amelyek célja a mesterséges intelligencia-elemekkel ellátott orosz drónok fejlesztésének korlátozása.

Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács 2025. augusztus 16-i rendeletét az Elnöki Hivatal tette közzé.

A dokumentum szerint a szankciós lista 39 magánszemélyt és 55 jogi személyt érint az Orosz Föderációból és Kínából.

A rendelet a közzétételének napján lépett hatályba.

Vladiszlav Vlaszjuk, az elnök tanácsadója újságíróknak megjegyezte, hogy Oroszország aktívan fektet be a mesterséges intelligenciát (MI) használó dróntechnológiákba. A drónokban található mesterséges intelligencia növeli az autonómiát, a pontosságot és az elektronikus hadviselés eszközeivel szembeni ellenállást. Emellett az MI lehetővé teszi az automatikus navigálást, valamint a célpontok felismerését és követését az operátor közvetlen részvétele nélkül is.

A jelenlegi szankcióscsomag azokra a vállalatokra összpontosít, amelyek ezeket a képességeket biztosítják.

