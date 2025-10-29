Előzetes letartóztatásba helyezték az Ukrenerho volt vezetőjét

Előzetes letartóztatásba helyezte szerdán az Ukrenerho ukrán állami energiaszolgáltató vállalat korrupcióval vádolt volt vezetőjét, Volodimir Kudrickijt a kijevi Pecserszkij kerületi bíróság, ugyanakkor lehetővé tette számára óvadék megfizetését több mint 13,7 millió hrivnya összegben – írja az MTI.

„Kudrickij esetében elrendelem a 60 napos előzetes letartóztatást. Alternatív megelőző intézkedésként az óvadék összegét 13 730 810,40 hrivnya értében határozom meg”

– mondta az ítélet kihirdetésekor Krisztyina Konsztantyinova bírónő.

Amennyiben Kudrickij óvadékot fizet, több kötelezettség is vonatkozik majd rá, például le kell adnia útlevelét és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

A bíró az ügyészség kérelmét hagyta jóvá azzal, hogy óvadék ellenében elrendelte a volt vállalatvezető előzetes letartóztatásba helyezését, a védelem ezzel szemben azt kérte a bíróságtól, hogy ne rendeljék el az őrizetbe vételt.

A tárgyaláson több parlamenti képviselő – köztük Makszim Hlapuk, Jaroszlav Zseleznyak és Inna Szovszun – is jelezte, hogy kész kezességet vállalni az Ukrenerho volt vezetőjéért. Kudrickij a bíróságon kijelentette, hogy az ellene felhozott vádakat megalapozatlannak tartja.

Október 21-én az Állami Nyomozóiroda (DBR) házkutatást tartott Kudrickij lakhelyén. Hatáskörrel való visszaélés és az állami vállalat pénzeszközeinek elsikkasztása ügyében indítottak ellene vizsgálatot. Október 28-án a hatóságok megerősítették, hogy Kudrickijt Lviv megyében őrizetbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták.

A nyomozati dokumentumok szerint 2018-ban, az Ukrenerho alvállalkozási pályázatai során, amelyeket a dél- és nyugat-ukrajnai energiarendszerek alállomásainak kerítésfelújítási munkáira írt ki a vállalat, Kudrickij – aki akkor az Ukrenerho beruházási igazgatóhelyettese volt – összejátszott egy magáncég képviselőivel. Az Ukrenerho két szerződést kötött a magéncéggel összesen több mint 68 millió hrivnya értékben, amelyek után az állami vállalat 13,7 millió hrivnya előleget fizetett ki a kivitelezőnek.

A DBR tájékoztatása szerint a gyanúsítottak az előlegeket elsikkasztották, és nem állt szándékukban a szerződések teljesítése. A nyomozás során hamisított dokumentumokat is feltártak, amelyeket a bűncselekményben érintett magánvállalat regisztrációjához használtak. A hatóságok szerint az érintettek később különböző pénzügyi tranzakciókkal próbálták törvényes eredetűnek feltüntetni a megszerzett összegeket.

