Zaporizzsja megyéből érkeztek menekültek Kárpátaljára

Január 10-én 9 evakuált család érkezett a munkácsi vasútállomásra Zaporizzsja megyéből – adta hírül a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció a Facebook-oldalán.

A 35 belső menekült között 20 gyerek is volt.

A vasútállomáson pszichológusok, önkéntesek és a mentőszolgálat munkatársai fogadták a menekülteket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyász szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és eljuttatták őket új otthonukba, Husztra.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ