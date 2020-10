Zelenszkij a Krímről, a Donyec-medencéről és a helyhatóságokkal szembeni konfliktusairól beszélt évértékelőjében

Felelősségre kell vonni azokat, akik harc nélkül átadták a Krímet Oroszországnak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a parlamentben tartott évértékelő beszédében.

Hozzátette: nem bosszút, hanem igazságtételt akar. Hangsúlyozta, hogy az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félsziget és a Donyec-medencei fegyveres konfliktus rendezése továbbra is kulcsfontosságú kérdések számára. Szavai szerint noha eddig a normandiai formátumú, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország részvételével zajló tárgyalásokon a Krím kérdését nem vitatták meg, az Kijev számára mindig is napirenden lesz, mert amíg a félsziget megszállás alatt áll, addig ott az ukránok és a krími tatárok üldözésnek vannak kitéve, és erről a világ nem feledkezhet meg – hangsúlyozta az államfő.



Biztosított afelől, hogy lesz újabb fogolycsere a Donyec-medencei szakadárokkal, de azt, hogy erre mikor kerülhet sor, nem közölte.



Öt nappal a vasárnapi önkormányzati választások elé időzített parlamenti beszédében Zelenszkij a helyhatóságokat azzal vádolta, hogy szabotálják a kormányzatnak a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott karanténintézkedéseit. Felemlegette, hogy több helyütt városnapokon – szavai szerint kampánycélból – a választók kedvéért sokezres koncerteket rendeztek, amelyek a fertőzöttek számának drasztikus növekedéséhez vezettek.



Az elnök szerint az ukránok európai uniós vízummentességét nem fenyegeti veszély, és “érzékelhető” előrehaladás történt az EU-val megkötött társulási megállapodás teljesítése terén is. Biztosított afelől, hogy Ukrajna együttműködése zavartalanul folytatódik tovább a Nemzetközi Valutalappal (IMF), a Világbankkal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) egyaránt.



Beszédében Zelenszkij bírálta a rendvédelmi szerveket, amiért nem elég hatékony a fellépésük a korrupcióval szemben, hiányolta az elkövetők elleni eljárásokat. Hangsúlyozta: nem elegendő küzdeni a korrupció ellen, hanem eredmények kellenek, amihez szavai szerint Ukrajnában már megteremtettek minden jogi feltételt.



