Zelenszkij Ungváron fogadja az Európai Tanács elnökét
Ungváron tart megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken, szeptember 5-én – közölte az Interfax hírügynökség.
Abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy csatlakozhatok Zelenszkij elnökhöz Ungváron, hogy felszólaljak a megyei képviselők kongresszusán, és méltathassam Ukrajna megyéinek és helyi közösségeinek kitartását.
– írta Costa az X közösségi oldalon.
