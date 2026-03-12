Zelenszkij Bukarestbe érkezett hivatalos látogatásra

Bursza Krisztina Közélet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezett Bukarestbe.

Erről Szerhij Nyikiforov, az elnöki szóvivő számolt be.

A látogatás programja szerint Zelenszkij találkozik Nicușor Dan román államfővel, valamint Ilie Bolojan miniszterelnökkel. Emellett felkeresi az F-16 Fighting Falcon vadászgépek pilótáinak kiképzőközpontját is.

Zelenszkij tavaly júniusban találkozott először a frissen megválasztott román elnökkel, Nicușor Dannal, akivel tárgyalásokat folytatott a kétoldalú együttműködésről.

Az Ukrinform nyomán.

Kárpátalja.ma