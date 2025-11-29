Zelenszkij hétfőn Párizsban találkozik Macronnal

Emmanuel Macron francia elnök december 1-jén Párizsban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy megvitassák a biztonsági garanciákat és folytassák a Genfben megkezdett tárgyalásokat az amerikai béketervről.

A hírt az Élysée-palota közleményben jelentette be szombaton.

A két vezető „megvitatja az igazságos és tartós béke helyzetét és feltételeit, a Genfben folytatandó tárgyalásokat és az amerikai béketervet, valamint az európai partnerekkel való szoros együttműködést” – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel