Zelenszkij hétfőn Párizsban találkozik Macronnal
Emmanuel Macron francia elnök december 1-jén Párizsban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy megvitassák a biztonsági garanciákat és folytassák a Genfben megkezdett tárgyalásokat az amerikai béketervről.
A hírt az Élysée-palota közleményben jelentette be szombaton.
A két vezető „megvitatja az igazságos és tartós béke helyzetét és feltételeit, a Genfben folytatandó tárgyalásokat és az amerikai béketervet, valamint az európai partnerekkel való szoros együttműködést” – áll a tájékoztatásban.
Nyitókép: korábbi felvétel