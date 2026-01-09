Zelenszkij öt megyei kormányzót menesztett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeleteivel öt megyei katonai közigazgatási hivatal élén történt személycsere. A döntésekről az elnöki hivatal tájékoztatott.

Vinnicja megye

Az elnök Zabolotna Natalija Mihajlivnát nevezte ki a Vinnicjai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjévé.

Zabolotna korábban a megyei adminisztráció első helyettes vezetőjeként dolgozott.

Tanulmányait a Vinnicjai Mihajlo Kocjubinszkij Állami Pedagógiai Egyetemen végezte, majd 2011-ben az Odesszai Megyei Közigazgatási Intézetben szerzett államigazgatási mesterdiplomát.

Dnyipropetrovszk megye

Olekszandr Handzsát nevezték ki a Dnyipropetrovszki Megyei Állami Közigazgatás élére.

A rendőrségi tábornok 2023 októbere óta a Dnyipropetrovszk megyei rendőrfőkapitányság vezetője volt. Pályafutását körzeti megbízottként kezdte Harkiv megyében, később a szervezett bűnözés elleni küzdelem és a stratégiai nyomozások területén töltött be vezető tisztségeket. Dolgozott Odessza, Rivne és Dnyipropetrovszk megyében is.

Poltava megye

A Poltavai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal új vezetője Vitalij Gyjakivnics lett.

Kinevezése előtt a Mirhorodi Járási Állami Közigazgatást irányította.

Gyjakivnics 1979-ben született a Poltava megyei Dikanyka településen. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: pedagógiai diplomát szerzett, majd 2020-ban a Harkivi Megyei Közigazgatási Intézetben végzett, ahol a közigazgatás és közmenedzsment mestere lett.

Csernyivci megye

Ruszlan Oszipenkót nevezték ki a Csernyivci Megyei Állami Közigazgatás vezetőjévé.

Oszipenko több mint négy éven át a Donyeck megyei rendőrséget irányította. Luhanszk megyéből származik, a belügyi szerveknél 1996 óta szolgál. Pályája során Kijev, Poltava és Mikolajiv megyében, valamint az Ukrán Nemzeti Rendőrség Stratégiai Nyomozások Főosztályán is dolgozott.

Ternopil megye

Ternopil megyében egyelőre csak a vezető leváltásáról született döntés. Az elnök elfogadta Vjacseszlav Nehoda lemondását a megyei közigazgatás éléről, ugyanakkor az új vezető kinevezéséről még nem jelent meg rendelet.

Korábban Zelenszkij elnök bejelentette, hogy öt megyében – Poltava, Csernyivci, Vinnicja, Dnyipropetrovszk és Ternopil – személyi változások várhatók a megyei katonai közigazgatások élén. A döntések az úgynevezett „nagy újraindítás” részei, amely több állami intézményt is érint Ukrajnában.

