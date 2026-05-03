Zelenszkij szankciókat vezetett be korábbi hivatalvezetőjével szemben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciókat írt alá öt személlyel szemben – köztük az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Bohdan ellen – számolt be erről az RBK Ukrajina hírügynökség.

Az Ukrán Elnöki Hivatal honlapján közzétett intézkedések az alábbi öt személyt érintik: Andrij Bohdant, az Ukrán Elnöki Hivatalának volt vezetőjét, Bohdan Pukis üzletembert, Alan Kirjuhin orosz üzletembert, valamint Sztanyiszlav Pozdnyakovot és Mihail Mamiasvilit az orosz olimpiai sport „propagandistáit”.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács szerint tevékenységük veszélyezteti Ukrajna nemzeti érdekeit, biztonságát, szuverenitását és területi integritását.

A felsorolt nevek közül kétségkívül Andrij Bohdan a legismertebb: a jogász végzettségű politikus korábban Ihor Kolomojszkij oligarcha, Ukrajna egyik leggazdagabb üzletemberének személyes ügyvédjeként tevékenykedett.

A 2019-es elnökválasztáson jogi tanácsadóként segítette Zelenszkij kampányát, majd a győzelem után előbb az elnöki adminisztráció, később az újonnan létrehozott Ukrán Elnöki Hivatal vezetője lett.

Kevesebb mint egy évig töltötte be a posztot, majd 2020 februárjában leváltották, helyét pedig Andrij Jermak vette át – aki egészen a tavaly év végéig vitte a tisztséget, mígnem belebukott egy korrupciós botrányba.

A szankciók 10 évre szólnak, és többek között a következőket tartalmazzák:

vagyonbefagyasztás

kereskedelmi tevékenységek tilalma

engedélyek és licencek felfüggesztése

részvétel tiltása az állami vagyon privatizációjában vagy bérlésében

ukrán állami kitüntetések megvonása (határozatlan időre).

Nem először szánta el magát hasonló lépésre Zelenszkij

Az RBK Ukrajina emlékeztet arra, hogy 2025. augusztusában Zelenszkij 35, a Roszatom-hoz köthető személy és szervezet ellen vezetett be szankciókat, melyek azok ellen irányultak, akik részt vettek a zaporizzsjai atomerőmű orosz energiarendszerbe integrálásának kísérletében.

Ugyanekkor 62 személyt és vállalatot is szankcionáltak, akik az elfoglalt területeken erőforrások és kulturális javak kifosztásában vettek részt. Köztük voltak olyan cégek, amelyek ukrán vasérc-vagyont sajátítottak ki, „gabona-flottát” működtető vállalatok, valamint orosz múzeumok vezetői, akik az ellopott ukrán műtárgyakat orosz gyűjteményekbe vitték.

