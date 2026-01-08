Zord időjárás Ukrajnában: fél nap alatt 260 közlekedési balesetről érkezett bejelentés

Ukrajnában az országot sújtó kedvezőtlen időjárás következtében jelentősen megnőtt a közlekedési balesetek száma. Csütörtökön, a nap elejétől 11 óráig már több mint 250 bejelentés érkezett közúti balesetekről, köztük számos személyi sérüléssel járó esetről.

Erről Olekszij Bilosickij, a Járőr-rendőrségi Főosztály első helyettes vezetője számolt be a Telegramon. Tájékoztatása szerint országos szinten 260 balesetről érkezett hívás a 102-es és 112-es segélyvonalra, ezek közül 43 esetben sérültek is voltak. A hatóságok megerősítették, hogy halálos áldozatok is vannak.

A fővárosban, Kijevben 29 balesetet jelentettek, amelyek előzetes adatok szerint nem jártak személyi sérüléssel. Korábban Bilosickij arról számolt be, hogy a nap első felében még valamivel több mint 120 balesetet regisztráltak, vagyis a szám rövid idő alatt jelentősen emelkedett.

Mint ismeretes, a kormány utasította az illetékes szolgálatokat, hogy készüljenek fel az időjárási viszontagságokra, és szükség esetén nyújtsanak segítséget a lakosságnak. A meteorológiai előrejelzések szerint január 8–9-én Ukrajna nyugati, északi és egyes középső régióiban is nehéz időjárási körülmények várhatók, ami tovább növelheti a közlekedési kockázatokat.

A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket, különösen a havas, jeges útszakaszokon.

