Zupkó József tiszteletére avattak emléktáblát a Rákóczi-főiskolán

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve május 20-án tartotta meg a X. Zupkó József Kézilabda Emléktornát.

A rendezvény kezdetén a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) elevenítette fel a Rákóczi-szabadságharc történelmi előzményeit, zászlóbontással emlékezve meg az 1703-as eseményekről.

Ezt követően a jelenlévőket Váradi Natália, a „GENIUS” Alapítvány irodaigazgatója, a program szervezője köszöntötte.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke a jubileumi esemény máltatása kapcsán kiemelte, hogy az elmúlt tíz év munkájának köszönhetően, amelyet a „Genius” JA és munkatársai, valamint az iskolások tanárai végeztek, ez a verseny kárpátaljai versennyé vált.

„A mai emléktorna ebben az évben éppen egybeesik az 1703-as zászlóbontás emlékével, amikor is Esze Tamás és csapata itt, Beregszászban bontotta ki a kuruc felkelés zászlóit. Ezzel egyesítette Rákóczi népét, és egy zászló alá vonta az itt élőket – magyarokat, ruszinokat, románokat. Mi, veletek együtt e kuruc nép ivadékai vagyunk, akik békében és más események között is megmutatják helyzetüket. Vegyétek úgy, hogy ezzel a tornával adózunk őseink emléke előtt is. Úgy harcoljatok, ahogy őseink harcoltak a zászló alatt, melyen a „Cum Deo, pro Patria et Libertate” (Istennel a hazáért, a szabadságért) felirat volt látható. Rákóczi fejedelmünk egy másik lobogóján pedig azt hirdette: „Isten az igaz ügyet nem hagyja el”. S hogy mi itt vagyunk, 300 évvel később, ez annak bizonyítéka is”