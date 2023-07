A KMKSZ levele Denisz Smihálhoz a képviselők külföldi utazását illetően

Levélben fordult Denisz Smihal ukrán miniszterelnökhöz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amelyben annak a határozatnak a visszavonását kérik, mely a képviselők kiutazását korlátozza. Az Ukrajna Miniszteri Kabinetje 2023. január 27-én elfogadott 69. számú határozatában módosították a határátlépési szabályokat az ukrán állampolgárok számára. Ennek értelmében nem utazhatnak külföldre a helyi tanácsok képviselői, beleértve a nőket és a hadkötelesség hatálya alá nem tartozó képviselőket. Míg korábban csak a hadköteles férfiak és a katonai szolgálatot teljesítő nők számára volt tilos külföldre utazni, egy éve már a civil nők bizonyos kategóriáira is vonatkozik a tiltás: a köztisztviselőkre és a tanácsi képviselőkre.

A levélben kitértek továbbá arra is, hogy mivel Kárpátalja kistérségei Magyarországgal, Szlovákiával és Romániával is határosak, a helyi képviselőket gazdasági, társadalmi, kulturális és családi kötelékek fűzik az említett országokhoz, illetve határokon átnyúló együttműködés is zajlik a képviselők által.

Forrás: kmksz.com.ua