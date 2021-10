A KMKSZ nyilatkozata a magyarellenes provokációkkal kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Közgyűlése sajnálatosnak tartja, hogy az utóbbi időszakban tovább romlottak az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok. Különösen aggasztó, hogy egyes ukrán politikusok a kárpátaljai magyar közösség elleni bosszúhadjáratra buzdítanak az Ukrajnát Magyarország részéről ért vélt sérelmek okán. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységes felháborodását fejezi ki a Ternopili Megyei Tanács elnökének felhívása miatt, amely nem csak ellentétet szít a Kárpátalján élő magyarok és Ukrajna többi állampolgára között, de egyben arra szólít, hogy korlátozzák az állampolgárok jogait azok nemzetiségi vagy nyelvi hovatartozása miatt. Bízunk benne, hogy az eset kivizsgálásra kerül és a nyilvános gyűlöletkeltés okán az elkövetőkkel szemben a törvény szerint járnak majd el.

Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy továbbra sem szűnnek a magyarellenes provokációk a vidéken, s a régebbiek vonatkozásában sem sikerült egyetlen eljárást sem lezárni. A kárpátaljai magyarság megdöbbenve értesült az Ukrán Biztonsági Szolgálat által közzétett terrorcselekmények elhárításáról szóló hírről, mely szerint a feltételezett támadók az egyik főkonzulátus felgyújtását és egy közszereplő „meggyilkolását” készültek kivitelezni vidékünkön.

Biztató, hogy az átalakult kárpátaljai megyei közgyűlésben a KMKSZ frakciójára koalíciós partnerként tekintenek. Szövetségünk számára épp ezért megmagyarázhatatlan, hogy miért folytat továbbra is vizsgálatot több általunk létrehozott intézmény ellen szeparatizmus vádjával az Ukrán Biztonsági Szolgálat. Továbbra sem érthető közösségünk számára, hogy a 2020. novemberében elindított eljárást a biztonsági szervek mire alapozzák és közel egy éve miért nem lépett tovább az ügy a nyomozati szakaszon. Úgy véljük, ezek a cselekmények károsan hatnak nemcsak az ukrajnai magyar kisebbségre, de az ország nemzetközi megítélésére is, s nagyban hátráltatják Ukrajna és Magyarország jószomszédi viszonyának helyreállítását.

Immár tíz éve, hogy felvetődött a határ menti együttműködéssel foglalkozó tárgyalásokon az újabb határátkelők megnyitásának kérdése a régióban. Meggyőződésünk, hogy az újabb határátkelők megnyitása, s a jelenlegiek bővítése fontos előrelépés lenne, mely nagyban elősegítheti Ukrajna, Kárpátalja s azon belül a határ menti régió gazdasági, infrastrukturális fejlődését, a két ország közötti gazdasági együttműködés élénkítését.

A KMKSZ köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának, mely lehetővé tette az elmúlt két hónapban a Kárpátalján élők számára is a koronavírus elleni védőoltás felvételének lehetőségét. A határátkelőkön létrehozott oltópontokon az akció során több, mint huszonegyezer kárpátaljai élt a védőoltás lehetőségével, ami nagyban hozzájárulhat a járvány megfékezéséhez a határ mindkét oldalán, és segíti a határon átívelő kapcsolatok újraélesztését.

Örömmel tapasztaltuk, hogy egyrészt Magyarország továbbra is következetesen kiáll a kárpátaljai magyarság nyelvi és oktatási jogai mellett, másrészt, hogy idén is folytatódtak az anyaország által indított szociális támogatási programok, melyek az elmúlt években is nagyban segítették az itt élő közösség megmaradását, vidékünk fejlődését, s amiért Szövetség köszönetét fejezi ki a magyar kormánynak.

Beregszász, 2021 október 9.