A leendő édesanyákat szólítja meg a Lélekutakon új évadának kezdő epizódja

Vajon a kapcsolódás már az anyaméhen belül elkezdődik? Lehetséges tudatosan felkészülni az anyaságra? Mit érez egy kisbaba, amikor megszületik? Mi az aranyóra? Milyen gyakori a szülés utáni depresszió? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Lélekutakon következő része, amelyben Kisfaludy Nóra vendégei Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és Kiss Eleonóra csecsemő- és gyermekgyógyász, újszülöttgyógyász szakorvos, illetve IBC-LC laktációs szaktanácsadó voltak.

A szülővé válás nem velünk született adottság, de mindannyian szeretnénk jó anyák, apák lenni. A baj az, hogy bár annyi mindent megtanulunk az életünk során, ezt a tudást nem tanítják sehol.

Sok esetben azt visszük tovább, amit a szüleinktől örököltünk. De mi a helyzet azokkal, akiknek ez nem adatott meg? És vajon mennyire elavultak a szüleink és a nagyszüleink nézetei? Egyáltalán lehetséges tudatosan felkészülni a várandósságra, a gyermek születésére vagy a kezdeti időszak eseményeire? – a Lélekutakon következő része ezeket a kérdéseket járja körbe.

Amikor hazavisszük a kórházból a kisbabánkat, mindenkiben ott a félelem, hogy vajon mindent jól csinálunk-e.

Nehogy valami baja essen annak pici csöppségnek! Tele vagyunk kérdésekkel, kételyekkel, és sokszor nincs kihez fordulni a problémáinkkal. Ez a beszélgetés mankó lehet minden édesanyának, mert hiánypótló válaszokat és iránymutatásokat ad olyan kérdésekre, amelyek mindannyiunkat érintenek.

„Fel ne vedd, hagyd csak, hadd sírjon! Erősödik a tüdeje!” – ki ne hallotta volna már ezeket az intelmeket. Nagyon sok tanácsot hozunk magunkkal generációkon keresztül. Az elmúlt évtizedeket ugyanis átszőtte a hírhedt Spock-féle poroszos, beszabályozott nevelési rendszer, amely csak három-négy óránként engedte megetetni a kisbabákat, tiltotta a hordozást és az együtt alvást.

Ebben a műsorban bemutatjuk azt a szemléletváltást, amely az ölelésen, a ringatáson, az igény szerinti szoptatáson alapuló, biztonságot adó „kötődő kultúraként” lett ismert.

Azt a szemléletet, amely gyökeresen képes megváltoztatni a következő nemzedék életét, szociális kapcsolatait, mert önbizalomteli, boldog, stressztűrő felnőtteket nevel.

Gondolta volna, hogy egy újszülött képes megkeresni és odamászni édesanyja emlőjéhez, majd szopizni mindössze néhány perces korában?

No persze csak akkor, ha háborítatlanul hagyják az anyát és a babát abban a bizonyos aranyórában. Hisz mire vágyik egy újszülött, amikor megszületik? Hogy éjjel-nappal az édesanyja biztonságot adó karjában lehessen, hogy mellette legyen, hogy feldolgozza azt a sokkot, ami a születésekor érte.

És azt tudta, hogy az anyatej több mint ezer összetevőből áll, és ezek a baba szükséglete szerint folyamatosan változnak?

Egy napon, sőt akár egy szoptatáson belül is képes az anyatej az alkotórészeit változtatni aszerint, hogy épp melyek a baba igényei – többek között ezekről a témákról is szó lesz a műsorban.

S hogy miként segít az apás szőrkontaktus, hogy igaz-e az az állítás, hogy együtt alváskor összenyomhatjuk a gyermeket, hogyan károsíthatja a nagyszülő dohányzása két generációval később az unoka tüdőlebenyét, valamint az anyák hány százaléka szenved szülés utáni depresszióban – ezekre mind-mind választ kapunk a Lélekutakon következő epizódjából.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

Ősztől a Lélekutakon Bagdy Emőkével című pszichológiai és nevelési sorozat új részekkel jelentkezik a Hirado.hu YouTube- csatornáján. Az új évadban Kisfaludy Nóra műsorvezető és Bagdy Emőke professzor asszony többek között olyan érdekes témákkal várják a nézőket, mint a kamaszkor problémái, az életünket behálózó függőségek, valamint a sport meghatározó szerepe gyermekkortól egészen időskorig, illetve annak is utánajárnak, hogy mennyire depressziós nemzet a magyar.

Az előző epizódok visszanézhetők a hirado.hu YouTube-csatornáján:

Forrás: hirado.hu

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcastfelvételén Bagdy Emőke és Kiss Eleonóra (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)

