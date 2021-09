A Tisza és mellékfolyói védelmének fontosságát hangsúlyozta Joó István Kárpátalján

A Tisza és mellékfolyói védelmének fontosságát, valamint a hulladékgazdálkodási együttműködés kiemelt jelentőségét hangsúlyozta Joó István Kárpátalján – közölte pénteki közleményében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó megszervezéséért felelős kormánybiztos, egyben a Külgazdasági és Külügyminisztérium exportnövelésért felelős helyettes államtitkára beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a feldolgozatlan hulladék mindannyiunk jövőjét veszélyezteti, majd hozzátette, készen állunk a hulladékgazdálkodási nehézségek kezelésében innovatív magyar technológiákkal támogatni Ukrajnát és Kárpátalját. Mindez megoldást biztosíthat egyúttal a Tiszát és mellékfolyóit érintő jelentős műanyagszennyezésre is, aminek kapcsán Áder János köztársasági elnök korábban levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.



A kormánybiztos kiemelte, hogy a magyar kormány kész az Ukrajna számára felajánlott, 50 millió eurós kötött segélyhitelt hulladékgazdálkodási projektekre is fordítani.



Magyar környezetipari technológiákat, illetve azok átültetési lehetőségeit mutatták be pénteken, a kárpátaljai Makkosjánosiban megrendezett konferencián. Az eseményt Joó István nyitotta meg Anatolij Poloszkovval, Kárpátalja kormányzójával és Petrov Olekszijjel, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével.



Beszédében Joó István felidézte, hogy több millió eurónyi értékű olyan vízügyi és hulladékgazdálkodási projekt végrehajtása is zajlik, amelyben magyar és ukrán szakemberek példa értékűen dolgoznak együtt a közös környezetvédelmi kihívások kezelése érdekében.



Jó példaként kiemelte a Tiszát sószennyezéssel fenyegető felhagyott aknaszlatinai sóbánya környezeti állapotának vizsgálata kapcsán indított, REVITAL I. projektet, amelynek keretében magyar szervezetek a komplex geofizikai vizsgálatok mellett 21. századi robottechnológiát is alkalmaznak az elárasztott bányavágatok feltérképezésére.



A konferencia résztvevőinek hat magyar cég is bemutatkozott, amelyek közül többen a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón is megjelennek majd kiállítóként. Joó István elmondta: a november végén esedékes Planet Budapest 2021 Közép-Európa környezetiparának bemutatkozó rendezvénye is lesz, mely a kapcsolatépítés mellett kiváló lehetőséget biztosít a piaci bővítésre is. A közel 160 vállalat leginnovatívabb fejlesztéseit felvonultató szakkiállítás mellett pedig hamarosan már a közönségprogramokra is megnyílik a regisztrációs lehetőség.

