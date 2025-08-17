Szibiha az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását követeli Európától

Az alaszkai csúcstalálkozót követően a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozására és Ukrajna védelmi erejének növelésére szólított fel az X platformon közzétett üzenetében az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha az európai állam- és kormányfők vezetésével vasárnap délutánra tervezett videokonferencia előtt írt üzenetében nagyobb nyomást sürgetett Moszkvára a háború befejezése érdekében és garanciákat Ukrajna biztonságának, védelmi erejének a megerősítésére egy olyan elrettentő intézkedéscsomag keretében, amely Oroszországot a háború befejezésére kényszeríti.

Bármely ukrajnai békeegyezménynek egyértelmű biztonsági garanciákat kell tartalmaznia az ország számára, és Európa készen áll arra, hogy ezeket az Egyesült Államokkal közösen biztosítsa – jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter.

„Európa határozottan Ukrajna mellett áll, függetlenül attól, hogy Putyinnak milyen tervei vannak” – írta Wadephul az X-en közzétett bejegyzésében. „Ukrajna nélkül nincs tárgyalás Ukrajnáról” – szögezte le.

Forrás: MTI